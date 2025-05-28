Марочко: бойцы ВС РФ закрепились в Строевке

В ходе успешной операции российские военные закрепились в населённом пункте Строевка в Харьковской области и продвинулись на один километр вглубь обороны противника. Это позволило им создать плацдарм для формирования буферной зоны. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале.