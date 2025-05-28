Марочко: бойцы ВС РФ закрепились в Строевке

В ходе успешной операции российские военные закрепились в населённом пункте Строевка в Харьковской области и продвинулись на один километр вглубь обороны противника. Это позволило им создать плацдарм для формирования буферной зоны. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале.
По его словам, передовые подразделения Вооружённых сил Российской Федерации успешно продвинулись в районе Строевки и закрепились там. Это позволило им создать плацдарм для формирования буферной зоны в этом районе.
Кроме того, Марочко сообщил, что российские военные уничтожили передовые позиции противника в районе Бологовки, который находится в Купянском районе Харьковской области. Эти позиции были расположены в опасной близости к государственной границе РФ.
Ранее российские военнослужащие освободили населённый пункт Радьковка в Харьковской области, ВСУ в боях потеряли более 1,5 тыс. человек.