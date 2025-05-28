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В Байкальске подросток убил четверых друзей и погиб сам: видео

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту убийства четырёх несовершеннолетних. В городе Байкальске Иркутской области прошлой ночью произошло возгорание частного дома. Внутри были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. Следственные органы СК России по Иркутской области открыли дело, обвиняя в убийстве двух и более человек и покушении на убийство. По данным следствия, в частном доме, расположенном в СНТ «Горный Байкал», собралась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом, что привело к гибели четверых подростков. Ещё четверо были доставлены в больницу с различными травмами. Подозреваемый после нападения поджёг дом и погиб в результате пожара. На месте происшествия работают следователи и криминалисты при поддержке полиции и экстренных служб. Проводятся все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего.

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту убийства четырёх несовершеннолетних.

В городе Байкальске Иркутской области прошлой ночью произошло возгорание частного дома. Внутри были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. Следственные органы СК России по Иркутской области открыли дело, обвиняя в убийстве двух и более человек и покушении на убийство.

По данным следствия, в частном доме, расположенном в СНТ «Горный Байкал», собралась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом, что привело к гибели четверых подростков. Ещё четверо были доставлены в больницу с различными травмами. Подозреваемый после нападения поджёг дом и погиб в результате пожара.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты при поддержке полиции и экстренных служб. Проводятся все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего.

Видео: СК РФ.