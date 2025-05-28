Что известно о состоянии четверых подростков, пострадавших при нападении в Иркутской области 28 мая 2025

Четверых подростков, пострадавших в ночь на 28 мая в кровавой бойне в Байкальске, переведут в Иркутскую областную больницу для обследования и лечения.
— Состояние троих из них не вызывает опасений, они находятся под наблюдением врачей. Один подросток находится в тяжёлом, но стабильном состоянии, которое позволяет осуществить его транспортировку в Иркутск, — сообщила Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. — Медики будут сопровождать всех пострадавших во время перевода.
Ранее сообщалось, что 14-летний подросток в тяжелом состоянии. У него ранения шеи. С тремя работают психологи, ребята в шоковом состоянии.
Напомним, КП-Иркутск рассказывала, что трагедия произошла в частном доме, где ребята с разрешения родителей отмечали день рождения. Одни уехали домой, другие остались ночевать. Когда все легли спать, один из гостей схватился за нож. После расправы он поджег дом, где также погиб.