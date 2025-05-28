Что известно о состоянии четверых подростков, пострадавших при нападении в Иркутской области 28 мая 2025

— Состояние троих из них не вызывает опасений, они находятся под наблюдением врачей. Один подросток находится в тяжёлом, но стабильном состоянии, которое позволяет осуществить его транспортировку в Иркутск, — сообщила Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. — Медики будут сопровождать всех пострадавших во время перевода.