Трое жителей Уфы погибли в страшном ДТП в Самарской области

По предварительным данным, собранным сотрудниками местной госавтоинспекции, днем 27 мая в Сызранском районе на федеральной трассе М-5 «Урал» на 897 км произошло столкновение автомобиля Ford Focus и большегруза Mercedes с полуприцепом. В происшествии погибли водитель, 1994 года рождения, и пассажиры Ford Focus — женщины 1946 и 1966 года рождения. Как сообщается в телеграм-канале «Моя Уфа», в аварии погибли жители Уфы, отмечается, что среди жертв есть учительница начальных классов одной из школ столицы республики.