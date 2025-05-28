Силы ПВО за ночь сбили 42 беспилотника в Подмосковье

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 28 мая, отработали по целям в 12 муниципальных образованиях Подмосковья, сбив 42 беспилотника украинской армии. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев, уточнив, что никто из жителей не пострадал.
«Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона. Всего к этой минуте было сбито 42 БПЛА. Все службы сработали оперативно и слаженно», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Однако в результате атаки украинских беспилотников в Чехове повреждены три жилых дома.
Как писал сайт KP.RU, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны с полуночи и до 5:00 мск среды, 28 мая, ликвидировали 33 украинских беспилотника, которые летели в направлении российской столицы.