Появились новые фото повреждений после ударов ВСУ по Подмосковью

В Московской области сбили 42 БПЛА, сообщил Воробьев.
ВСУ атаковали Московскую область в ночь на 28 мая. Силами российских ПВО сбито 42 БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона. Всего к этой минуте было сбито 42 БПЛА», — заявил Воробьев. Об этом он написал в своем официальном telegram-канале. По его данным, атака затронула 12 муниципальных образований, в том числе город Чехов, где были повреждены три жилых дома в селе Троицкое по улице Новая и в СНТ «Мичуринец».
На местах происшествий сейчас работают экстренные службы. «Жителям всех пострадавших домов будет оказана необходимая помощь и поддержка», — также отметил он.
С 21:00 (мск) 27 мая до полуночи 28 мая над территориями шести российских регионов российские системы ПВО перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников ВСУ. На фоне атаки задержали более сотни рейсов в аэропортах Москвы.