Появились новые фото повреждений после ударов ВСУ по Подмосковью

«Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона. Всего к этой минуте было сбито 42 БПЛА», — заявил Воробьев. Об этом он написал в своем официальном telegram-канале. По его данным, атака затронула 12 муниципальных образований, в том числе город Чехов, где были повреждены три жилых дома в селе Троицкое по улице Новая и в СНТ «Мичуринец».