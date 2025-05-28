В Самарской области 21-летняя девушка пойдет под суд за хранение наркотиков

Жительница Волжского района самарского региона стала обвиняемой по делу о хранении запрещенных веществ. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
Как стало известно, правоохранителям поступил сигнал о том, что 21-летняя местная жительница хранит у себя наркотики.
Силовики установили, что информация соответствует действительности. В итоге девушку задержали.
У подозреваемой обнаружили 0,49 граммов наркотика.
На данный момент возбуждено и направлено в суд дело по статье 228 УК РФ.
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