Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области 21-летняя девушка пойдет под суд за хранение наркотиков

Жительница Волжского района самарского региона стала обвиняемой по делу о хранении запрещенных веществ.

Жительница Волжского района самарского региона стала обвиняемой по делу о хранении запрещенных веществ. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

Как стало известно, правоохранителям поступил сигнал о том, что 21-летняя местная жительница хранит у себя наркотики.

Силовики установили, что информация соответствует действительности. В итоге девушку задержали.

У подозреваемой обнаружили 0,49 граммов наркотика.

На данный момент возбуждено и направлено в суд дело по статье 228 УК РФ.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!