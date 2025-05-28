В Чехове после удара дронов пострадали три жилых здания

Три жилых дома получили повреждения в селе Троицкое Чеховского района Московской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
По его данным, разрушения зафиксированы на улице Новая и в садоводческом товариществе «Мичуринец». Обошлось без жертв — никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, пострадавшим обещана необходимая помощь.
«В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ “Мичуринец”, — заявил глава региона.
Губернатор также сообщил, что к 8:00 утра силами противовоздушной обороны в Московской области было перехвачено и уничтожено 42 вражеских беспилотника.
Ранее сообщалось, что обломки беспилотника упали на крышу жилого дома в Обнинске.