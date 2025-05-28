В Чехове после удара дронов пострадали три жилых здания

По его данным, разрушения зафиксированы на улице Новая и в садоводческом товариществе «Мичуринец». Обошлось без жертв — никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, пострадавшим обещана необходимая помощь.