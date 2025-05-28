Главе южноуральского села, подозреваемому в убийстве, продлили арест

Убийство жительницы Брединского района произошло в конце февраля. Тогда, по версии следствия, группа подвыпивших представителей власти устроила жуткую расправу. Они пришли к дому женщины, с которой были в ссоре, вывезли её в лес, а затем привязали к дереву и подожгли. От полученных травм гражданка вскоре скончалась. Троих подозреваемых, а именно главу Рымникского сельского поселения, районного депутата и сына последнего, задержали, а позднее арестовали.