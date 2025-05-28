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Главе южноуральского села, подозреваемому в убийстве, продлили арест

Под стражей политик проведёт пять месяцев. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Источник: Вечерний Челябинск

Убийство жительницы Брединского района произошло в конце февраля. Тогда, по версии следствия, группа подвыпивших представителей власти устроила жуткую расправу. Они пришли к дому женщины, с которой были в ссоре, вывезли её в лес, а затем привязали к дереву и подожгли. От полученных травм гражданка вскоре скончалась. Троих подозреваемых, а именно главу Рымникского сельского поселения, районного депутата и сына последнего, задержали, а позднее арестовали.

Сторона защиты пыталась оспорить решение суда о продлении срока содержания под стражей для главы поселения. Но Челябинский областной суд жалобу отклонил. Таким образом, мужчина останется под арестом до 24 июля нынешнего года.