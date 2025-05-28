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Подросток, зарезавший четверых друзей под Иркутском, открыл газ и взорвал дом

Подросток, зарезавший четверых друзей в Иркутской области, открыл газ и взорвал дом после того, как увидел приехавших на место полицейских. Об этом в среду, 28 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

Подросток, зарезавший четверых друзей в Иркутской области, открыл газ и взорвал дом после того, как увидел приехавших на место полицейских. Об этом в среду, 28 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 17-летний подросток по имени Михаил пришел на день рождения к своей подруге Анастасии, которой накануне исполнилось 15 лет. Отмечали праздник подростки на даче старшего брата Михаила. Мальчик выпил много алкоголя, после чего взял нож и напал на всех участников вечеринки.

Трое — 16-летняя Полина, 14-летний Вадим и 13-летний Николай — погибли на месте. Их тела нашли на летней кухне дома. Позднее правоохранители нашли тело и 14-летнего Ойбека.

Еще четверых подростков госпитализировали с ножевыми ранениями, передает Telegram-канал.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

17 мая в запорожском Бердянске нашли тело семилетней девочки с травмами в височной области. По подозрению в убийстве задержали 14-летнюю школьницу — она признала вину и заявила еще о нескольких жертвах. Подробности жуткой расправы над ребенком — в материале «Вечерней Москвы».