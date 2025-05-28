Подросток, зарезавший четверых друзей под Иркутском, открыл газ и взорвал дом

Уточняется, что 17-летний подросток по имени Михаил пришел на день рождения к своей подруге Анастасии, которой накануне исполнилось 15 лет. Отмечали праздник подростки на даче старшего брата Михаила. Мальчик выпил много алкоголя, после чего взял нож и напал на всех участников вечеринки.