Российская ПВО уничтожила за ночь 296 украинских беспилотников

В этот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что над регионом были сбиты 42 украинских беспилотника. При атаке дрона в Чехове были повреждены три жилых дома, никто из жителей не пострадал. На месте происшествий работают экстренные службы.