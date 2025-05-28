Российская ПВО уничтожила за ночь 296 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с 21:00 27 мая до 07:00 28 мая уничтожили 296 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 28 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— Уничтожено и перехвачено 296 украинских БПЛА над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, — написали в Telegram-канале Минобороны.
В этот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что над регионом были сбиты 42 украинских беспилотника. При атаке дрона в Чехове были повреждены три жилых дома, никто из жителей не пострадал. На месте происшествий работают экстренные службы.
Ночью 28 мая сообщалось, что три взрыва прогремели над Рязанью. Сработала система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам.