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Вынесен приговор по делу о смерти 19-летней беременной пациентки в роддоме в Ташкентской области

Vaib.uz (Узбекистан. 28 мая). Суд поставил точку в трагической истории, произошедшей осенью 2024 года в родильном отделении Букинского района Ташкентской области. На скамье подсудимых оказалась акушер-гинеколог, действия которой, по версии следствия, привели к гибели молодой роженицы и её ребёнка. Об этой истории рассказал телеканал «Миллий».

Источник: Vaib.Uz

Всё началось с обычного визита в больницу: 19-летняя беременная девушка почувствовала недомогание, и родные отвезли её в роддом. Медицинский персонал заверил близких: «всё в порядке», «здоровая», «не переживайте». Однако около 01:30 ночи поступил тревожный звонок — «Вашей невестке плохо». Спустя несколько часов семья узнала о её смерти.

Согласно материалам уголовного дела, роженице, без предварительного и полноценного медицинского обследования, был введён препарат, вызвавший тяжёлую аллергическую реакцию — анафилактический шок. Это, в свою очередь, привело к острой сердечно-лёгочной недостаточности и гибели пациентки. О каком именно препарате идёт речь — в документах не уточняется.

По словам родственников, роды должны были пройти естественным путём, и о хирургическом вмешательстве речи не шло. Однако в какой-то момент у них потребовали срочно подписать согласие на операцию, что вызвало тревогу.

К сожалению, итог оказался фатальным — не удалось спасти ни мать, ни ребёнка.

Дело рассматривалось в суде по уголовным делам Букинского района. Врач была признана виновной по пункту «б» части 4 статьи 116 Уголовного кодекса — «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлёкшее тяжкие последствия».

Суд приговорил акушер-гинеколога к 4 годам и 6 месяцам ограничения свободы и запрету заниматься медицинской деятельностью в сфере здравоохранения сроком на 3 года.