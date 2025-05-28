Вынесен приговор по делу о смерти 19-летней беременной пациентки в роддоме в Ташкентской области

Всё началось с обычного визита в больницу: 19-летняя беременная девушка почувствовала недомогание, и родные отвезли её в роддом. Медицинский персонал заверил близких: «всё в порядке», «здоровая», «не переживайте». Однако около 01:30 ночи поступил тревожный звонок — «Вашей невестке плохо». Спустя несколько часов семья узнала о её смерти.
Согласно материалам уголовного дела, роженице, без предварительного и полноценного медицинского обследования, был введён препарат, вызвавший тяжёлую аллергическую реакцию — анафилактический шок. Это, в свою очередь, привело к острой сердечно-лёгочной недостаточности и гибели пациентки. О каком именно препарате идёт речь — в документах не уточняется.
По словам родственников, роды должны были пройти естественным путём, и о хирургическом вмешательстве речи не шло. Однако в какой-то момент у них потребовали срочно подписать согласие на операцию, что вызвало тревогу.
К сожалению, итог оказался фатальным — не удалось спасти ни мать, ни ребёнка.
Дело рассматривалось в суде по уголовным делам Букинского района. Врач была признана виновной по пункту «б» части 4 статьи 116 Уголовного кодекса — «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлёкшее тяжкие последствия».
Суд приговорил акушер-гинеколога к 4 годам и 6 месяцам ограничения свободы и запрету заниматься медицинской деятельностью в сфере здравоохранения сроком на 3 года.