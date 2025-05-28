Вынесен приговор по делу о смерти 19-летней беременной пациентки в роддоме в Ташкентской области

Всё началось с обычного визита в больницу: 19-летняя беременная девушка почувствовала недомогание, и родные отвезли её в роддом. Медицинский персонал заверил близких: «всё в порядке», «здоровая», «не переживайте». Однако около 01:30 ночи поступил тревожный звонок — «Вашей невестке плохо». Спустя несколько часов семья узнала о её смерти.