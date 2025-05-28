Трехдневный траур объявили в Байкальске после убийства 4 подростков

Трехдневный траур объявили в Байкальске Иркутской области после смерти 5 подростков на вечеринке. Об этом сообщил мэр города Василий Темгеневский.
«В результате происшествия на территории Байкальского городского поселения ночью сегодня, 28 мая 2025 г., имеются жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявляется трехдневный траур в Байкальском городском поселении 28, 29 и 30 мая 2025 года», — написал глава города.
Напомним, ЧП случилось в ночь на 28 мая: компания подростков отмечала 15-летие своей подруги в дачном доме СНТ у Байкальска. После вечеринки пять школьников уехали по домам, еще 9 остались ночевать. Ночью один из подростков, ему 17 лет, напал с ножом на приятелей: убил четырех человек, еще четверо ранены. После, как считают в СК, нападавший устроил пожар и сам в нем погиб.
Василий Темгеневский после трагедии записал видеообращение к жителям Байкальска, в котором призвал поддержать семьи, в которых погибли и ранены дети. Также он уточнил, что преступление произошло после того, как несовершеннолетние выпили алкоголь.
Возбуждено уголовное дело. На место трагедии выехали представители правительства Иркутской области, детский омбудсмен региона Татьяна Афанасьева. Она уточнила, что дети на учетах не состояли, их семьи благополучные.
Все кадры с места трагедии смотрите здесь. Подробности убийства — в этом материале.