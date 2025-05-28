Трехдневный траур объявили в Байкальске после убийства 4 подростков

Напомним, ЧП случилось в ночь на 28 мая: компания подростков отмечала 15-летие своей подруги в дачном доме СНТ у Байкальска. После вечеринки пять школьников уехали по домам, еще 9 остались ночевать. Ночью один из подростков, ему 17 лет, напал с ножом на приятелей: убил четырех человек, еще четверо ранены. После, как считают в СК, нападавший устроил пожар и сам в нем погиб.