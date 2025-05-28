RT: Дача, где погибли пятеро подростков, принадлежала нападавшему

По предварительным данным, дети отмечали день рождения. При этом подростки употребляли спиртные напитки. Внезапно один из участников вечеринки напал на товарищей. В результате трагедии погибли пятеро несовершеннолетних. Ещё четыре ребёнка получили ранения, им оказана медицинская помощь.