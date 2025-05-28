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RT: Дача, где погибли пятеро подростков, принадлежала нападавшему

По предварительным данным, дети отмечали день рождения.

Источник: Прокуратура Иркутской области

Дача в Байкальске, где погибли пятеро подростков, принадлежала нападавшему. Об этом источник в правоохранительной системе Иркутской области сообщил каналу RT.

По предварительным данным, дети отмечали день рождения. При этом подростки употребляли спиртные напитки. Внезапно один из участников вечеринки напал на товарищей. В результате трагедии погибли пятеро несовершеннолетних. Ещё четыре ребёнка получили ранения, им оказана медицинская помощь.

Причины случившегося устанавливаются. В ситуации сейчас разбираются следователи.

Ранее мэр города Байкальска прокомментировал ситуацию. Он подчеркнул, что создан оперативный штаб. На место также выехал прокурор Иркутской области Андрей Ханько.