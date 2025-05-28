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В аэропорту Казани отменено и задержано 8 рейсов на вылет и прилет из Москвы

В аэропорту Казани отменено и задержано в сумме 8 рейсов как на вылет, так и на прилет из Москвы на фоне ограничений, введенных в столичных аэропортах.

Источник: Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что за ночь было сбито 33 беспилотника, которые атаковали столицу.

«По предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказал господин Собянин.

Как сообщает представитель Росавиации, начиная с 23:50 27 мая в аэропортах Москвы: Внуково, Домодево, Жуковский, Шереметьево были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В 7:15 ограничения в столичных аэропортах были сняты.

По состоянию на 8:20 в казанском аэропорту на вылет в Москву задержано 6 рейсов, отмененным числится один рейс. На прилет из столицы отменен один рейс.

По сообщению пресс-службы «Аэрофлота», авиакомпания вносит необходимые изменения в расписание полетов, включая отмену и объединение ряда рейсов.