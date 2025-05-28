В Байкальске объявили траур после гибели подростков

«В результате происшествия на территории Байкальского городского поселения ночью сегодня, 28 мая 2025 года, имеются жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявляется трехдневный траур в Байкальском городском поселении 28, 29 и 30 мая 2025 года», — говорится в публикации.
Глава Байкальска Василий Темгеневский в обращении к жителям попросил их оказать помощь родителям погибших и раненых детей. Он также призвал не верить слухам, а дождаться официальной информации.
Минувшей ночью в Байкальске загорелся частный дом в СНТ «Горный Байкал». На месте пожара нашли тела пятерых подростков. По предварительным данным Следственного комитета, молодые люди праздновали день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков погибли на месте, еще четверых доставили в больницу с травмами. Одного из пострадавших прооперировали, состояние трех других не вызывает у медиков опасений. Вскоре всех их переведут на лечение в Иркутск.
Подозреваемый, как предполагается, после нападения поджег дом и погиб при пожаре. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
В областной прокуратуре уточнили, что подозреваемому было 17 лет, остальные были младше него. Погибли девушка 16 лет и трое юношей в возрасте от 13 до 14 лет. Пострадали две девушки 14 и 15 лет и двое юношей, также 14 и 15 лет.