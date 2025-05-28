В Байкальске объявили траур после гибели подростков

Минувшей ночью в Байкальске загорелся частный дом в СНТ «Горный Байкал». На месте пожара нашли тела пятерых подростков. По предварительным данным Следственного комитета, молодые люди праздновали день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков погибли на месте, еще четверых доставили в больницу с травмами. Одного из пострадавших прооперировали, состояние трех других не вызывает у медиков опасений. Вскоре всех их переведут на лечение в Иркутск.