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Джип сбил велосипедиста в Таганроге

Авария на Мариупольском шоссе: водитель джипа не справился с управлением.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге произошло жесткое столкновение внедорожника с электровелосипедом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария случилась 25 мая на Мариупольском шоссе в районе дома № 41-С/1.

По предварительной информации ведомства, водитель УАЗ «Патриот» во время перестроения на высокой скорости врезался в 48-летнего велосипедиста. Известно, что электровелосипед двигался по проезжей части. От сильного удара водитель двухколесного транспорта получил множество травм. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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