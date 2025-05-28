Джип сбил велосипедиста в Таганроге

По предварительной информации ведомства, водитель УАЗ «Патриот» во время перестроения на высокой скорости врезался в 48-летнего велосипедиста. Известно, что электровелосипед двигался по проезжей части. От сильного удара водитель двухколесного транспорта получил множество травм. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу.