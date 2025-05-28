ТАСС: в Калуге задержали экс-управляющую новосибирской клиникой

Медцентр был учрежден в 2000 году Новосибирским НИИ травматологии и ортопедии (НИИТО). Несколько лет назад и. о. директора института Андрей Корыткин заявил, что связь между учреждениями ослабевает, клиника фактически становится самостоятельным учреждением. Бывший директор клиники Оксана Шелякина отмечала, что статус клиники как некоммерческого автономного учреждения не позволяет инициировать ее возврат в состав НИИ. Весной 2020 года сотрудники клиники написали открытое письмо о том, что медучреждение находится под угрозой закрытия из-за изъятия медоборудования сотрудниками ФСБ как вещественного доказательства по делу о хищениях в институте, однако руководство института опровергло эту информацию. Уголовное дело в отношении экс-руководителя НИИТО Михаила Садового, возглавлявшего учреждение с 2006 года, было возбуждено в 2018 году по ч. 4 ст. 160 УК РФ, суд приговорил его к 2,5 года колонии. В 2021 году Садовой был приговорен к 4 годам колонии уже по другому уголовному делу.