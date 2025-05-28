Водитель погиб при падении автомобиля со скалы в Приморье

Ранее подобный инцидент произошёл во Владивостоке — микроавтобус упал с обрыва 12-метровой высоты на сопке Орлиное Гнездо, приземлившись во двор многоквартирного дома. В салоне находились два человека, один погиб, второй попал в реанимацию с тяжёлыми травмами. За выяснение обстоятельств падения бралась прокуратура, открытой информации об итогах расследования в официальных источниках не появлялось.