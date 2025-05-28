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Водитель погиб при падении автомобиля со скалы в Приморье

В Лазовском округе Приморского края произошло смертельное ДТП из-за рассеянности водителя, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на управление МВД по региону.

Источник: УГИБДД РФ по Приморскому краю

41-летний автомобилист, находясь за рулём кроссовера Subaru Forester, съехал со скалы, транспортное средство рухнуло на береговую линию и опрокинулось. Водитель погиб на месте.

Предполагаемая причина ДТП — неосмотрительность водителя, который забыл поставить автомобиль на ручной тормоз. Во время стоянки автомобиль самопроизвольно скатился с обрыва. Машину забрали на стоянку временного задержания, обстоятельства аварии уточняются. Высота, с которой автомобиль сорвался, не уточняется.

Ранее подобный инцидент произошёл во Владивостоке — микроавтобус упал с обрыва 12-метровой высоты на сопке Орлиное Гнездо, приземлившись во двор многоквартирного дома. В салоне находились два человека, один погиб, второй попал в реанимацию с тяжёлыми травмами. За выяснение обстоятельств падения бралась прокуратура, открытой информации об итогах расследования в официальных источниках не появлялось.