Водитель погиб при падении автомобиля со скалы в Приморье

41-летний автомобилист, находясь за рулём кроссовера Subaru Forester, съехал со скалы, транспортное средство рухнуло на береговую линию и опрокинулось. Водитель погиб на месте.
Предполагаемая причина ДТП — неосмотрительность водителя, который забыл поставить автомобиль на ручной тормоз. Во время стоянки автомобиль самопроизвольно скатился с обрыва. Машину забрали на стоянку временного задержания, обстоятельства аварии уточняются. Высота, с которой автомобиль сорвался, не уточняется.
Ранее подобный инцидент произошёл во Владивостоке — микроавтобус упал с обрыва 12-метровой высоты на сопке Орлиное Гнездо, приземлившись во двор многоквартирного дома. В салоне находились два человека, один погиб, второй попал в реанимацию с тяжёлыми травмами. За выяснение обстоятельств падения бралась прокуратура, открытой информации об итогах расследования в официальных источниках не появлялось.