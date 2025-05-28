Аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках рейсов

«Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены и объединения рейсов», — говорится в публикации.
Пассажиров призвали уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт и отслеживать информацию о статусе через колл-центры авиакомпаний.
В Шереметьево усилили работу обслуживающего персонала и наземных служб.
«В терминалах со стороны аэропорта и авиакомпании “Аэрофлот” проводится работа с пассажирами по информированию, переоформлению на новые рейсы, предоставлению услуг на время ожидания вылета», — добавили в пресс-службе аэропорта.
Росавиация сообщила, что в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский с 07:15 (мск) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.