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Аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках рейсов

Аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках рейсов в течение дня на фоне атак беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале аэропорта.

Источник: РИА "Новости"

«Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены и объединения рейсов», — говорится в публикации.

Пассажиров призвали уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт и отслеживать информацию о статусе через колл-центры авиакомпаний.

В Шереметьево усилили работу обслуживающего персонала и наземных служб.

«В терминалах со стороны аэропорта и авиакомпании “Аэрофлот” проводится работа с пассажирами по информированию, переоформлению на новые рейсы, предоставлению услуг на время ожидания вылета», — добавили в пресс-службе аэропорта.

Росавиация сообщила, что в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский с 07:15 (мск) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.