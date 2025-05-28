После гибели подростков в Байкальске объявлен траур

В ночь на 28 мая 2025 года в Байкальске в одном из частных домов садоводческого некоммерческого товарищества «Горный Байкал» произошел инцидент с участием группы молодых людей, который завершился поджогом и гибелью людей. Один из присутствующих в доме молодых людей напал на остальных с ножом. В результате нападения четверо подростков скончались на месте, еще четверо были госпитализированы с различными травмами. После нападения подозреваемый поджег дом, в огне которого сам погиб.