Суд на Сахалине приговорил виновников уличной перестрелки к реальным срокам

Они признаны виновными в хулиганстве, причинении легкого вреда здоровью, а также умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия. Один из них осужден и за грабеж, поскольку похитил имущество другого обвиняемого. Согласившись с мнением гособвинителя, суд приговорил их к лишению свободы на сроки от трех до шести лет и шести месяцев в колонии общего режима.