Трехдневный траур объявили в Байкальске после убийства подростков

По предварительным данным, группа несовершеннолетних собралась в дачном доме садового товарищества под Байкальском для празднования 15-летия одной из участниц. После завершения мероприятия пятеро школьников покинули место, а девять остались на ночлег. В ходе конфликта 17-летний подросток совершил нападение с использованием ножа, лишив жизни четверых сверстников и ранив еще стольких же. По версии следствия, злоумышленник затем спровоцировал пожар, в результате которого сам погиб.