Трехдневный траур объявили в Байкальске после убийства подростков

В Байкальске Иркутской области объявлен трехдневный траур в связи с гибелью пятерых подростков во время вечеринки. Об этом сообщил мэр города Василий Темгеневский.
«В результате происшествия на территории Байкальского городского поселения ночью сегодня, 28 мая 2025 г., имеются жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявляется трехдневный траур в Байкальском городском поселении 28, 29 и 30 мая 2025 года», — отметил глава администрации в официальном заявлении.
По предварительным данным, группа несовершеннолетних собралась в дачном доме садового товарищества под Байкальском для празднования 15-летия одной из участниц. После завершения мероприятия пятеро школьников покинули место, а девять остались на ночлег. В ходе конфликта 17-летний подросток совершил нападение с использованием ножа, лишив жизни четверых сверстников и ранив еще стольких же. По версии следствия, злоумышленник затем спровоцировал пожар, в результате которого сам погиб.
Темгеневский обратился к жителям с видеообращением, призвав оказать помощь семьям погибших и пострадавших. Он также подчеркнул, что трагедия произошла после употребления несовершеннолетними спиртных напитков.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. На место событий прибыли представители правительства Иркутской области и уполномоченный по правам ребенка региона Татьяна Афанасьева. Последняя отметила, что подростки не состояли на профилактическом учете, а их семьи характеризуются как благополучные. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий.
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