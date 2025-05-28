Раскрытие национальности устроившего наезд на толпу людей назвали риском для будущего

«Очень важно, чтобы люди не воспринимали это как прецедент, потому что каждый инцидент будет отличаться от других. В будущем люди могут почувствовать, что они имеют право знать этническую и расовую принадлежность, и, возможно, будет неуместно разглашать это», — сказал он.