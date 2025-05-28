Раскрытие национальности устроившего наезд на толпу людей назвали риском для будущего

В Великобритании продолжаются споры вокруг инцидента с наездом автомобиля на толпу людей в Ливерпуле. Указание полицией национальности подозреваемого на параде, как считают некоторые, может вызвать «проблемы» в будущем. Бывший суперинтендант Дал Бабу говорит, что, хотя решение было правильным, для противодействия дезинформации оно может быть использовано ультраправыми.
По словам бывшего суперинтенданта, решение полиции Мерсисайда обнародовать подробности об этнической принадлежности подозреваемого в столкновении на параде в Ливерпуле может создать «трудности и вызов» для сил в будущем, пишет The Guardian.
Полиция Мерсисайда сообщила, что арестовала 53-летнего белого британца из района Ливерпуля примерно через два часа после инцидента, в результате которого пострадали десятки человек, в том числе четверо детей.
Дал Бабу, который был старшим офицером полиции, сказал изданию The Guardian, что это решение было «беспрецедентным», но он может предположить, что в будущем на правоохранительные органы будет оказано давление с целью обнародования подробностей о расовой принадлежности подозреваемых.
«Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать, что произойдет: крайне правые исказят это и скажут: “Верно, вы назвали расу, потому что это белый человек. Почему вы не называете расу следующего человека?” И это создаст некоторые трудности и вызов полиции», — сказал он.
Бабу подчеркнул, что решение поделиться информацией в этом случае было «правильным» для борьбы с «расистской и исламофобской дезинформацией» в социальных сетях, предупредив при этом, что каждое решение должно приниматься в каждом конкретном случае.
«Вы могли бы представить себе ситуацию, когда крайне правые скажут: “О, вы не назвали этническую принадлежность этого человека, и это потому, что он цветной”, — сказал он.
«Очень важно, чтобы люди не воспринимали это как прецедент, потому что каждый инцидент будет отличаться от других. В будущем люди могут почувствовать, что они имеют право знать этническую и расовую принадлежность, и, возможно, будет неуместно разглашать это», — сказал он.
Высокопоставленный источник в правоохранительных органах сообщил, что могут возникнуть обстоятельства, при которых указание этнической принадлежности подозреваемого может скорее вызвать беспорядки, чем подавить их.
«Что предпримут правоохранительные органы, если они арестуют кого-то в аналогичных обстоятельствах, кто недавно прибыл на небольшом судне или у кого явно мусульманское имя? Теперь на них будет оказываться огромное давление, чтобы они назвали их имена», — сказал источник.
Как сообщили The Guardian, ультраправые экстремисты использовали социальные сети в течение нескольких минут после трагедии в Ливерпуле, чтобы использовать ужасные сцены. В одном из аккаунтов утверждается, что инцидент был терактом. В другом сообщении также содержались утверждения, в том числе о том, что мужчина, арестованный полицией на месте происшествия, на самом деле был мусульманином, несмотря на заявления полиции.
Полиция Мерсисайда подверглась критике после убийств в Саутпорте прошлым летом за то, что не предоставила больше информации после того, как в Интернете появились ложные слухи о том, что убийца был мусульманином, ищущим убежища.
Для полиции Мерсисайда решение обнародовать подробности о расе и национальности подозреваемого в понедельник вечером не стало прецедентом.
В марте главный констебль Серена Кеннеди заявила членам парламента, что хотела бы развеять дезинформацию, появившуюся сразу после убийств в Саутпорте, обнародовав информацию о вероисповедании нападавшего Акселя Рудакубаны, поскольку он происходил из христианской семьи, но местная королевская прокуратура запретила это делать.
Полиция сообщила, что подозреваемым был 17-летний парень из Бэнкса в Ланкашире, который родился в Кардиффе. После убийств произошли массовые беспорядки, некоторые из которых были направлены против мечетей и отелей, в которых проживали просители убежища, напоминает The Guardian.
Джонатан Холл, официальный представитель правительства по пересмотру законодательства о борьбе с терроризмом, заявил The Guardian, что решение Мерсисайда, принятое в понедельник вечером, должно создать прецедент для будущих инцидентов.
Холл сказал, что если подозреваемый по громкому делу является мусульманином, ищущим убежища: «Вы должны сделать и это».
Решение о раскрытии подробностей было оперативным и, следовательно, не зависело от правительства, сообщили источники в Уайтхолле.
На вопрос, хотел бы он, чтобы в будущем были обнародованы подобные подробности по аналогичным делам, премьер-министр Кир Стармер ответил: «Это дело полиции, и расследование продолжается, поэтому я думаю, что мы должны предоставить это им. Я думаю, что сегодня действительно подходящий день для того, чтобы подумать обо всех, кого это затронуло, и абсолютно четко заявить, что мы с ними солидарны».