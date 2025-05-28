Трехдневный траур объявили в Байкальске после массового убийства подростков

После убийства подростков в Байкальске местная администрация объявила трехдневный траур. Об этом в среду, 28 мая, сообщил глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.
— Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявляется трехдневный траур в Байкальском городском поселении 28, 29 и 30 мая, — написал Темгеневский в своем Telegram-канале.
Также сотрудники СК после убийства возбудили уголовное дело. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
Уточняется, что 17-летний подросток во время дня рождения подруги напился, после чего взял нож и напал на всех своих друзей на вечеринке. После того как мальчик увидел приехавших на место полицейских, он открыл газ и взорвал дом. В результате погиб и он сам.
До этого на северо-востоке Москвы нашли несколько сумок с человеческими останками. Как произошло убийство и что могло стать мотивом — в материале «Вечерней Москвы».