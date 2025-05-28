4 человека пострадали в ДТП с Geely, Hyundai и «пятнадцатой» в Самаре 27 мая

Это случилось во вторник вечером. Медпомощь потребовалась пассажирам и владельцу одного из авто, уточнили в региональном главке.
Водитель Geely ехал по Южному шоссе с ТЦ «Амбар» в сторону Заводского. По пути влетел в «пятнадцатую». Вторую откинуло на Hyundai. В аварии с тремя авто пострадали четыре человека.
Троих пассажиров отечественной легковушки и владельца китайской машины госпитализировали. Правоохранители организовали проверку по факту вечерней аварии.
До этого в Самарской области Haval столкнулся с питбайком. В больницу отвезли водителя двухколесного транспорта.
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