Почти 300 дронов ВСУ атаковали российские регионы

Особо интенсивной атака оказалась над Орловской областью: здесь было уничтожено 23 вражеских БПЛА. В Брянской области было сбито 83 беспилотника. Жертв и значительных разрушений нет. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о двух сбитых БПЛА в регионе и также подчеркнул, что негативных последствий для местных жителей не зафиксировано. В Тульской области ПВО ликвидировали 25 украинских беспилотников, без пострадавших.