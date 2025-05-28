ВСУ ударили по технопарку «Элма» в Зеленограде: главное о предприятии и о том, чем оно занимается

Oфисно-складской комплекс «Выборгская 22» в Москве, который был основан в 2011 году как логопарк «Элма Север» на базе имущественного комплекса компании «Русский продукт». В 2012 году он был присоединен к компании. Технопарк «Элма» в Зеленограде является исторически первой площадкой компании. Он также служит ее юридическим адресом с 2019 года. Бизнес-парк «ГПZ» в Ростове-на-Дону, основанный в 2009 году на базе имущественного комплекса подшипникового завода «ГПЗ-10». Он также был присоединен в 2012 году. Индустриальный парк «Элтра» был присоединен к «Элма “в 2015 году. Находится он в Ржеве. Бизнес-парк “Метако” в Домодедово стал частью компании в 2016 году. Он был создан на базе одноименного завода металлоконструкций.