В Байкальске после убийства четырех подростков объявлен трехдневный траур

Трехдневный траур объявлен в Байкальске Иркутской области, где в результате нападения погибли четверо подростков и еще четверо пострадали, сообщил глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что траур объявлен 28, 29 и 30 мая 2025 года.
Инцидент произошел ночью 28 мая. Компания подростков отмечала день рождения в частном доме в СНТ «Горный Байкал». Сообщалось, что часть несовершеннолетних ушла домой, другие остались ночевать. В какой-то момент один из участников компании напал на других с ножом. Смертельные ранения получили четыре человека. Еще четверо были госпитализированы.
Отмечалось также, что после совершения преступления подозреваемый поджег дом и в результате пожара погиб сам.
Один из пострадавших был прооперирован. Детский омбудсмен в регионе Татьяна Афанасьева рассказала, что другие раненые подростки находятся в глубоком шоке.
СК опубликовал видео с места происшествия.