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В Байкальске после убийства четырех подростков объявлен трехдневный траур

Траур в Байкальском городском поселении Иркутской области объявлен 28, 29 и 30 мая 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Трехдневный траур объявлен в Байкальске Иркутской области, где в результате нападения погибли четверо подростков и еще четверо пострадали, сообщил глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что траур объявлен 28, 29 и 30 мая 2025 года.

Инцидент произошел ночью 28 мая. Компания подростков отмечала день рождения в частном доме в СНТ «Горный Байкал». Сообщалось, что часть несовершеннолетних ушла домой, другие остались ночевать. В какой-то момент один из участников компании напал на других с ножом. Смертельные ранения получили четыре человека. Еще четверо были госпитализированы.

Отмечалось также, что после совершения преступления подозреваемый поджег дом и в результате пожара погиб сам.

Один из пострадавших был прооперирован. Детский омбудсмен в регионе Татьяна Афанасьева рассказала, что другие раненые подростки находятся в глубоком шоке.

СК опубликовал видео с места происшествия.