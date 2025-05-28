В Байкальске после убийства четырех подростков объявлен трехдневный траур

Инцидент произошел ночью 28 мая. Компания подростков отмечала день рождения в частном доме в СНТ «Горный Байкал». Сообщалось, что часть несовершеннолетних ушла домой, другие остались ночевать. В какой-то момент один из участников компании напал на других с ножом. Смертельные ранения получили четыре человека. Еще четверо были госпитализированы.