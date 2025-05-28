Мотивом убийства четырёх подростков в Байкальске могла быть ревность

В связи с произошедшим возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ. Также к ответственности могут привлечь родственника одного из подростков, который приобрёл для них алкоголь — именно спиртные напитки распивались на вечеринке, предшествовавшей трагедии. Предполагаемый преступник после нападения поджёг дом, и сам скончался в результате пожара.