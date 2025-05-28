Мотивом убийства четырёх подростков в Байкальске могла быть ревность

Причиной поножовщины в СНТ «Горный Байкал» в Иркутской области, в результате которой скончались пятеро подростков, включая злоумышленника, могла стать ревность, сообщает сайт MK.ru.
Отмечается, что инцидент произошёл в доме, который принадлежал родственнику предполагаемого убийцы. Молодому человеку было 17 лет, он окончил девятый класс. Парень воспитывался в многодетной семье, а его мама трудилась на фабрике. Ранее за ним не числилось никаких криминальных проступков.
Вечеринка проходила в честь 15-летия одной из девушек. На участке собрались 14 подростков. В какой-то момент пятеро из них, включая именинницу, покинули мероприятие. Позже произошёл конфликт, который обернулся трагедией. По предварительным данным, все жертвы получили ножевые ранения.
Среди версий происшествия следователи рассматривают ревность: подросток мог приревновать девушку к другому участнику вечеринки.
Перед происшествием компания разделилась на две группы. Несколько ребят ушли в летний домик, в то время как остальные остались во втором, недостроенном здании. Предполагается, что злоумышленник поочерёдно нападал на обе компании.
В связи с произошедшим возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ. Также к ответственности могут привлечь родственника одного из подростков, который приобрёл для них алкоголь — именно спиртные напитки распивались на вечеринке, предшествовавшей трагедии. Предполагаемый преступник после нападения поджёг дом, и сам скончался в результате пожара.
Ранее СК обнародовал видео с места убийства четырёх подростков в Байкальске.