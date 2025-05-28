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Во Владивостоке без света из-за аварии остались 7 тыс. жителей и 6 соцобъектов

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая. /ТАСС/. Авария на сетях электроснабжения во Владивостоке привела к отключению подачи энергии 7 тыс. жителей города, а также на 6 социально значимых объектов, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Источник: Reuters

«В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что в дневное время 28 мая 2025 года произошла авария на сетях электроснабжения. В результате в настоящее время без света остаются около 7 тыс. жителей домов Первореченского и Фрунзенского районов города Владивостока и 6 социально значимых объектов», — говорится в сообщении.

Ведомство проконтролирует фактическое восстановление подачи света и даст принципиальную оценку действиям лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию электрических сетей.