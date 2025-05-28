Во Владивостоке без света из-за аварии остались 7 тыс. жителей и 6 соцобъектов

«В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что в дневное время 28 мая 2025 года произошла авария на сетях электроснабжения. В результате в настоящее время без света остаются около 7 тыс. жителей домов Первореченского и Фрунзенского районов города Владивостока и 6 социально значимых объектов», — говорится в сообщении.