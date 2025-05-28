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«Произошел разрыв шва цистерны». На бетонном заводе в Гомеле во время ЧП погиб водитель цементовоза

В Гомеле водитель цементовоза погиб на заводе из-за разрыва цистерны.

Источник: СК

В Гомеле на бетонном заводе погиб работник. Подробности сообщили в Следственном комитете.

Несчастный случай на одном из гомельских предприятий произошел 27 мая. Установлено, что ЧП на заводе по производству бетонных изделий и цементного раствора в Гомеле произошло примерно в 16.30 часов.

Смертельные травмы получил 61-летний водитель цементовоза. Предварительно установлено, что когда водитель производил разгрузку автомобиля, произошел разрыв шва цистерны. Цемент, который находился под давлением, с силой вылетел из резервуара на водителя. Мужчину отбросило на металлические конструкции вблизи стены, он получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

Идет следствие. Назначена судебно-медицинская экспертиза.