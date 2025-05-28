«Произошел разрыв шва цистерны». На бетонном заводе в Гомеле во время ЧП погиб водитель цементовоза

Смертельные травмы получил 61-летний водитель цементовоза. Предварительно установлено, что когда водитель производил разгрузку автомобиля, произошел разрыв шва цистерны. Цемент, который находился под давлением, с силой вылетел из резервуара на водителя. Мужчину отбросило на металлические конструкции вблизи стены, он получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.