Подросток мог зарезать четверых друзей в Байкальске «из-за отказа в сексе»

Парень организовал на даче своего старшего брата вечеринку для своей подруги в честь ее 15-летия. Во время празднования он начал приставать к ней. По данным канала, парень пытался заставить ее заняться с ним сексом, девушка сопротивлялась. В итоге парень, схватив нож, напал на своих друзей, которые заступились за подругу.