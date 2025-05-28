На историка Тамару Эйдельман* завели новое дело за фейки о ВС России

Ранее, в апреле 2025 года, Московский городской суд оставил в силе решение о штрафе в размере 50 тысяч рублей, наложенном на историка за дискредитацию армии после ее попытки оспорить вынесенное судебное решение. В декабре 2024 года Эйдельман также получила денежное взыскание в размере 45 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах.