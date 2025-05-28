Единственная девочка, погибшая в бойне на Байкале, была чемпионкой по вольной борьбе

В минувший понедельник Полина приехала в Байкальск по просьбе своей подруги и таким образом попала на день рождения Анастасии, на котором случилась трагедия (сама именинница уехала до того, как Михаил устроил резню). При этом родители утверждают, что Полина не слишком тесно общалась с друзьями Анастасии, которые в основном были младше нее. «Не надо ходить тебе с этой шпаной», — увещевала ее мама. Однако Полина заявляла, что у нее все под контролем.