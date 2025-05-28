Единственная девочка, погибшая в бойне на Байкале, была чемпионкой по вольной борьбе

16-летняя девочка, погибшая в результате бойни в СНТ «Горный Байкал» (Иркутская область), когда-то конфликтовала с предполагаемым убийцей. Однако едва ли это могло стать причиной бойни: конфликт был несколько лет назад и довольно быстро сошел на нет.
Как удалось выяснить «МК», погибшая Полина — чемпионка Иркутской области по вольной борьбе среди девочек до 16 лет. В одну секцию с ней ходил и Михаил, который, как считает следствие, устроил кровавую бойню. Однажды в летнем спортивном лагере у них случился конфликт, который дошел до драки: подросток даже избил девочку. В ситуацию пришлось вмешиваться родителям Полины. Но после этого подростки общались нормально, Михаил даже иногда заходил за Полиной по дороге на секцию. В последние годы пути подростков разошлись, так как девочка, окончив школу, переехала в другой город.
В минувший понедельник Полина приехала в Байкальск по просьбе своей подруги и таким образом попала на день рождения Анастасии, на котором случилась трагедия (сама именинница уехала до того, как Михаил устроил резню). При этом родители утверждают, что Полина не слишком тесно общалась с друзьями Анастасии, которые в основном были младше нее. «Не надо ходить тебе с этой шпаной», — увещевала ее мама. Однако Полина заявляла, что у нее все под контролем.
Вечером накануне трагедии девочка рассказала матери, что едет на день рождения и скорее всего останется там ночевать. Последний раз она была в Интернете в 23:42. Видимо, вскоре после этого и случилась бойня. Садист нанес ей одно смертельное ранение — возможно, он понимал, что спортсменка может оказать сопротивление.
«У Полины были мечты. Она хотела стать кандидатом, потом мастером спорта, потом тренером. Хотела учить детей. О семье мечтала, надеялась, что у нее будут двойняшки», — рассказали близкие девочки.