Глава Байкальска: убийство подростков произошло на фоне распития спиртного

Трагедия произошла минувшей ночью в СНТ «Горный Байкал» во время празднования дня рождения девочки группой подростков. По данным Следственного комитета РФ, в какой-то момент один из несовершеннолетних напал на других с ножом, в результате чего четыре человека скончались на месте, а еще четверо получили ранения. После этого предполагаемый преступник поджег частный дом, где все произошло, и сам скончался при пожаре.