Глава Байкальска: убийство подростков произошло на фоне распития спиртного

Убийство четырех подростков, ранение еще четырех и гибель подозреваемого в преступлении несовершеннолетнего в иркутском городе Байкальск произошли вследствие употребления ими спиртного. Об этом заявил глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.
В своем видеообращении, опубликованном в соцсетях, чиновник проинформировал, что после происшествия в регионе сформировали оперативный штаб. Также он обратился к горожанам с просьбой оказать помощь и содействие родным и близким погибших и пострадавших подростков.
Трагедия произошла минувшей ночью в СНТ «Горный Байкал» во время празднования дня рождения девочки группой подростков. По данным Следственного комитета РФ, в какой-то момент один из несовершеннолетних напал на других с ножом, в результате чего четыре человека скончались на месте, а еще четверо получили ранения. После этого предполагаемый преступник поджег частный дом, где все произошло, и сам скончался при пожаре.
На празднике были еще шесть подростков, но они уехали раньше остальных. Среди них именинница.