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В Куйбышевском районе Самары начался ремонт канализационного коллектора

В Самаре начали приводить в порядок проблемный канализационный коллектор.

В Самаре начали приводить в порядок проблемный канализационный коллектор. Он расположен в Куйбышевском районе города.

Ремонт осложняется тем, что коллектор расположен на глубине 12 метров. Также, на время ремонта канализация не отключается и функционирует в штатном режиме.

Коммунальщики выяснили, что в одном из пролетов коллектора возникла проблема — он перестал работать. Поломку связывают с газовой коррозией.

Ожидается, что ремонт закончится в конце июня.

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