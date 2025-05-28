В Куйбышевском районе Самары начался ремонт канализационного коллектора

В Самаре начали приводить в порядок проблемный канализационный коллектор. Он расположен в Куйбышевском районе города.
Ремонт осложняется тем, что коллектор расположен на глубине 12 метров. Также, на время ремонта канализация не отключается и функционирует в штатном режиме.
Коммунальщики выяснили, что в одном из пролетов коллектора возникла проблема — он перестал работать. Поломку связывают с газовой коррозией.
Ожидается, что ремонт закончится в конце июня.
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