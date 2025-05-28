Подросток напал на своих друзей с ножом в Приангарье: четверо ребят убиты, четверо в больнице

В ночь на среду, 28 мая, в Иркутской области сгорел частный дом. В нем обнаружили тела пятерых подростков, четверо из которых не умерли в результате пожара, а были убиты ранее. Кроме того, четырех молодых людей доставили в больницу с различными травмами. Об этом рассказали в региональном СУ СКР.