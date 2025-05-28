Подросток напал на своих друзей с ножом в Приангарье: четверо ребят убиты, четверо в больнице

В ночь на среду, 28 мая, в Иркутской области сгорел частный дом. В нем обнаружили тела пятерых подростков, четверо из которых не умерли в результате пожара, а были убиты ранее. Кроме того, четырех молодых людей доставили в больницу с различными травмами. Об этом рассказали в региональном СУ СКР.
«В частном доме в СНТ “Горный Байкал” находилась группа молодых людей … Один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, и еще четверо были доставлены … в медицинское учреждение», — рассказали в СК.
Предполагаемый убийца после нападения решил поджечь дом, но скончался в результате возникшего пожара.
Как отметил глава Байкальска Василий Темгеневский преступление произошло «вследствие употребления спиртных напитков». Один из пострадавших, 14-летний подросток с ранениями шеи, находится сейчас в крайне тяжелом состоянии. Его прооперировали, но возможно придется транспортировать в столицу Приангарья для дальнейшего лечения.
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