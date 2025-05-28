«Домогался девушки»: новые детали убийства подростков в Байкальске

Выясняются подробности страшного убийства подростков в Байкальске. Друзья предполагаемого убийцы, 17-летнего Михаила, рассказали, что произошло на дне рождения, где погибли пять человек. Одна из знакомых предполагаемого убийцы рассказала о том, что произошло в ночь трагедии.
"Мы в детстве с этим парнем общались, он нормальный был, не понимаю, что на него нашло. О произошедшем знаю со слов девочки, которая там находилась. Как я поняла, парень начал домогаться одной из присутствовавших на вечеринке. Она начала будить всех, чтобы ей помогли.
Домогавшегося пытались успокоить. Одна из школьниц первой вступилась за нее. Он ее первую, видимо, и убил. Насколько знаю, он был пьяный и вроде как находился под веществами".
Еще один собеседник подтвердил эту версию: «Наши уже все в курсе, что произошло. Вероятно, парень находился в невменяемом состоянии, раз так взбесился. После того, как он стал приставать к одной из девочек, вторая, которая постарше, защищала ее. Он пришел в бешенство. Порезал ее. Потом остальных. Одна из девочек смогла убежать, один из мальчиков выпрыгнул в окно. Примерно половина ребят из той компании уехали примерно за 2 часа до этого».
По словам собеседника, сейчас у всех выживших сильный шок: «До этого момента нападавший никогда не проявлял таких вспышек гнева».
На вопрос, почему ему не дали отпор, молодой человек резонно замечает: «Убийца — спортсмен. По словам ребят, мало кто мог оказать ему сопротивление в тот момент. Всем казалось, что он буквально слетел с катушек».