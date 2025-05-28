«Домогался девушки»: новые детали убийства подростков в Байкальске

Еще один собеседник подтвердил эту версию: «Наши уже все в курсе, что произошло. Вероятно, парень находился в невменяемом состоянии, раз так взбесился. После того, как он стал приставать к одной из девочек, вторая, которая постарше, защищала ее. Он пришел в бешенство. Порезал ее. Потом остальных. Одна из девочек смогла убежать, один из мальчиков выпрыгнул в окно. Примерно половина ребят из той компании уехали примерно за 2 часа до этого».