В Башкирии может появиться День работника многофункциональных центров

В Башкирии рассматривают возможность введения нового профессионального праздника — Дня работника многофункциональных центров. В настоящее время в этой сфере занято порядка двух тысяч специалистов.
По словам спикера республиканского Госсобрания Константина Толкачевв, МФЦ стали ключевой платформой для взаимодействия граждан с госорганами, что подчеркивает их особую социальную роль. На территории Башкирии сейчас работают 76 универсальных офисов и 63 территориальных подразделения центров госуслуг.
Парламентарии планируют рассмотреть соответствующий законопроект на предстоящем пленарном заседании. В документе предлагается установить дату празднования 27 июля — день подписания в 2010 году федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Также предусмотрено учреждение почетного звания для работников данной сферы.
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