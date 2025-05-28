Пострадавших в Байкальске подростков переведут в больницу Иркутска

Подростки, пострадавшие в результате поножовщины в Байкальске, будут переведены в больницу Иркутска для дальнейшего лечения и обследования. Об этом сообщила детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева.
«Принято решение о переводе пострадавших подростков из больницы г. Байкальска в Иркутскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения», — написала она в телеграм-канале.
Состояние одного из подростков, перенесшего операцию, стабилизировалось, его можно транспортировать.
Напомним, на подростков напал 17-летний парень во время празднования дня рождения. Пятеро, включая самого нападавшего, погибли.
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