Беларусь перенесет дислокацию военных учений, направленных против Запада

Шаг направлен на снижение напряженности и демонстрацию миролюбивой позиции Минска.
Основные маневры совместных белорусско-российских учений «Запад-2025» перенесут вглубь территории Беларуси, подальше от западных границ. Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
«Мы приняли решение о снижении параметров учения “Запад-2025” и переносе его основных маневров вглубь территории Республики», — приводит слова Хренина пресс-служба Министерства обороны Беларуси в официальном telegram-канале. Решение принято на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Беларусью, Россией и странами НАТО. По словам министра, шаг направлен на снижение напряженности и демонстрацию миролюбивой позиции Минска.
Хренин отметил, что по интенсивности и масштабам учения «Запад» всегда существенно превосходили аналогичные мероприятия, проводимые странами НАТО в Европе. Несмотря на это, проведение подобных учений регулярно вызывает негативную реакцию и опасения со стороны западных государств, что, по мнению белорусской стороны, не соответствует реальным намерениям учений.
Министр обороны подчеркнул, что перенос маневров осуществляется без ожидания конструктивного отклика от западных партнеров. Главная цель — продемонстрировать союзникам и международному сообществу готовность Беларуси к диалогу и компромиссам. При этом Хренин напомнил, что западные страны не предприняли шагов по возвращению к выполнению ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в отношении Минска.
Совместные учения «Запад-2025» запланированы на середину сентября. В них примут участие военные Беларуси и России. Основная задача — отработка действий по отражению возможной агрессии против Союзного государства.