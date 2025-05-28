Беларусь перенесет дислокацию военных учений, направленных против Запада

Министр обороны подчеркнул, что перенос маневров осуществляется без ожидания конструктивного отклика от западных партнеров. Главная цель — продемонстрировать союзникам и международному сообществу готовность Беларуси к диалогу и компромиссам. При этом Хренин напомнил, что западные страны не предприняли шагов по возвращению к выполнению ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в отношении Минска.