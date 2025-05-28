Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Валявшийся в подъезде уфимец набросился на полицейского

46-летнему жителю Уфы предстоит отбыть лишение свободы за оскорбление сотрудника полиции и применение к нему насилия.

Источник: Башинформ

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июле 2023 года в отдел полиции поступило сообщение о том, что в подъезде дома по ул. Мушникова лежит мужчина. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили подсудимого в состоянии алкогольного опьянения. Когда мужчину хотели поместить в служебный автомобиль, он оказал активное сопротивление и, не желая исполнять законных требований, оскорбил полицейского и ударил его ногой.

Фигурант уголовного дела частично признал вину, ранее он был судим за подобное. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.