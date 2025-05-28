Валявшийся в подъезде уфимец набросился на полицейского

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июле 2023 года в отдел полиции поступило сообщение о том, что в подъезде дома по ул. Мушникова лежит мужчина. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили подсудимого в состоянии алкогольного опьянения. Когда мужчину хотели поместить в служебный автомобиль, он оказал активное сопротивление и, не желая исполнять законных требований, оскорбил полицейского и ударил его ногой.