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Жительница Тольятти по пьяни порезала кухонным ножом сожителя

Это произошло в Автозаводском районе города. Женщина признала вину. Проходит по уголовному делу.

Это произошло в Автозаводском районе города. Женщина признала вину. Проходит по уголовному делу, рассказали в областном ГУ МВД.

Полицейские узнали о происшествии от медучреждения, в которое попал 62-летний пострадавший. Мужчина уточнил: его ранила 45-летняя сожительница. Позже правоохранители отправились к дому горожанина и изъяли кухонный нож.

После задержали злоумышленницу. Во всем созналась и добавила: во время застолья поругались. Взяла острый предмет и несколько раз ударила им обидчика. На нее завели дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Самаре задержали мужчину, который зарезал знакомого около магазина на улице Нагорной.

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