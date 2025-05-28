Жительница Тольятти по пьяни порезала кухонным ножом сожителя

Это произошло в Автозаводском районе города. Женщина признала вину. Проходит по уголовному делу, рассказали в областном ГУ МВД.
Полицейские узнали о происшествии от медучреждения, в которое попал 62-летний пострадавший. Мужчина уточнил: его ранила 45-летняя сожительница. Позже правоохранители отправились к дому горожанина и изъяли кухонный нож.
После задержали злоумышленницу. Во всем созналась и добавила: во время застолья поругались. Взяла острый предмет и несколько раз ударила им обидчика. На нее завели дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Ранее в Самаре задержали мужчину, который зарезал знакомого около магазина на улице Нагорной.
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