Космический корабль SpaceX Starship разбился над Индийским океаном

Другой энтузиаст Джошуа Уингейт, 33-летний технический предприниматель из Остина, сказал после запуска: «Я знаю, что в науке никогда не бывает без неудач, вы учитесь всему на каждом отдельном тесте, так что наблюдать за этим было по-прежнему очень интересно».