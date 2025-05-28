Очередное фиаско у Илона Маска: космический корабль SpaceX Starship разбился над Индийским океаном во время последнего испытания. Корабль пролетел дальше, чем при двух предыдущих попытках, но потом начал вращаться, прежде чем бесконтрольно войти в атмосферу.
Еще один прототип космического корабля SpaceX Starship разбился над Индийским океаном во вторник, завершив последний испытательный полет ракеты, ставшей основой мечты миллиардера Илона Маска о колонизации Марса, пишет The Guardian.
Самая большая и мощная ракета-носитель, когда-либо построенная, стартовала в 18:36 по местному времени с завода компании на юге Техаса. Первые признаки неполадок появились, когда первая ступень сверхтяжелой ракеты-носителя взорвалась, вместо того чтобы совершить запланированное приводнение в Мексиканском заливе.
Затем в прямом эфире было показано, что разгонный блок космического корабля не смог открыть свои двери для запуска полезной нагрузки, состоящей из «имитаторов» спутника Starlink.
Хотя корабль пролетел дальше, чем при двух предыдущих попытках, у него возникли проблемы, и он начал выходить из-под контроля, двигаясь в космосе по суборбитальной траектории, прежде чем снова бесконтрольно войти в атмосферу и в конечном итоге развалиться на части.
«Starship подвергся быстрой незапланированной разборке», — написала SpaceX в соцсети — как поясняет The Guardian, это эвфемизм для обозначения неудачи. Компания обещает, что извлечет уроки из этой неудачи.
Илон Маск, тем временем, пообещал ускорить темпы: «Частота запуска следующих трех полетов будет выше — примерно один раз в три-четыре недели», — сказал он. Однако он не сказал, планирует ли он по-прежнему вести прямую трансляцию о Марсе, которую продвигала компания SpaceX.
Федеральные регулирующие органы выдали SpaceX лицензию на последнюю попытку полета Starship всего четыре дня назад.
Последние два испытательных полета SpaceX Starship — в январе и марте — были прерваны сразу после старта, поскольку аппарат разлетелся на куски при наборе высоты, осыпав обломками некоторые районы Карибского бассейна и нарушив работу десятков коммерческих авиарейсов в регионе.
Федеральное управление гражданской авиации расширило зону, опасную для обломков, вокруг траектории подъема во время запуска во вторник.
Накануне запуска десятки поклонников космонавтики собрались в парке Исла-Бланка на близлежащем острове Саут-Падре в надежде приобщиться к истории. Несколько небольших туристических лодок также курсировали по лагуне, а в прямом эфире было видно, как Маск сидит за пультом управления в футболке с надписью «Оккупируй Марс».
50-летний австралиец Пирс Доусон рассказал агентству AFP, что он был «одержим» ракетой и планировал свой семейный отпуск в связи с запуском — свою первую поездку в Соединенные Штаты с женой и сыном-подростком, которого он забрал из школы, чтобы быть там.
Другой энтузиаст Джошуа Уингейт, 33-летний технический предприниматель из Остина, сказал после запуска: «Я знаю, что в науке никогда не бывает без неудач, вы учитесь всему на каждом отдельном тесте, так что наблюдать за этим было по-прежнему очень интересно».