Полиция задержала подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке

Об инциденте стало известно вечером того же дня: неизвестный мужчина перебросил через ограждение вольера с рысями и леопардом Мизером в зоопарке таблетки с неизвестным веществом, пытаясь отравить животных. Найденные препараты уже отправили на экспертизу, чтобы установить их состав. После этого полиция начала разыскивать мужчину, которого запечатлели камеры видеонаблюдения.