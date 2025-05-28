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Полиция задержала подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке. Об этом в среду, 28 мая, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке. Об этом в среду, 28 мая, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

— Мои коллеги из Пресненского района столицы задержали подозреваемого в резонансном противоправном деянии на территории Московского зоопарка. Им оказался 43-летний житель столицы. Он доставлен в отдел полиции, проводится разбирательство, — написала Волк в своем Telegram-канале.

Об инциденте стало известно вечером того же дня: неизвестный мужчина перебросил через ограждение вольера с рысями и леопардом Мизером в зоопарке таблетки с неизвестным веществом, пытаясь отравить животных. Найденные препараты уже отправили на экспертизу, чтобы установить их состав. После этого полиция начала разыскивать мужчину, которого запечатлели камеры видеонаблюдения.