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Самому младшему — 13 лет. Опубликован список погибших при нападении на подростков в Байкальске 28 мая 2025

Опубликован список погибших при нападении на подростков в Байкальске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жуткая трагедия прогремела на всю Иркутскую область. Во время празднования дня рождения были убиты четверо школьников, еще четыре человека попали в больницу с травмами. Источник, близкий к ситуации, показал список погибших при нападении на подростков в Байкальске 28 мая 2025.

Список погибших при нападении на подростков в Байкальске 28 мая 2025.

Как стало известно КП-Иркутск, среди погибших — 16-летняя девушка и трое парней в возрасте от 13 до 14 лет. Среди пострадавших — две девушки от 14 до 15 лет и двое подростков того же возраста. Нападавший, который сначала бросился на школьников с ножом, а затем поджег дом, где и погиб, был 17-летним.

Напомним, сейчас заведено уголовное дело — следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. На место происшествия выехал прокурор Иркутской области Андрей Ханько — он осмотрел место убийства, а также провел оперативное совещание с участием правоохранителей, органов местного самоуправления и системы профилактики.

В это время в Байкальском городском поселении объявлен трехдневный траур. Губернатор Игорь Кобзев пообещал, что семьям погибших и пострадавших будет оказана всесторонняя поддержка.

Корреспонденту КП-Иркутск удалось связаться с родными, которые раскрыли подробности убийства.