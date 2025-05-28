Самому младшему — 13 лет. Опубликован список погибших при нападении на подростков в Байкальске 28 мая 2025

Как стало известно КП-Иркутск, среди погибших — 16-летняя девушка и трое парней в возрасте от 13 до 14 лет. Среди пострадавших — две девушки от 14 до 15 лет и двое подростков того же возраста. Нападавший, который сначала бросился на школьников с ножом, а затем поджег дом, где и погиб, был 17-летним.