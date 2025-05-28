Самому младшему — 13 лет. Опубликован список погибших при нападении на подростков в Байкальске 28 мая 2025

Жуткая трагедия прогремела на всю Иркутскую область. Во время празднования дня рождения были убиты четверо школьников, еще четыре человека попали в больницу с травмами. Источник, близкий к ситуации, показал список погибших при нападении на подростков в Байкальске 28 мая 2025.
Список погибших при нападении на подростков в Байкальске 28 мая 2025.
Как стало известно КП-Иркутск, среди погибших — 16-летняя девушка и трое парней в возрасте от 13 до 14 лет. Среди пострадавших — две девушки от 14 до 15 лет и двое подростков того же возраста. Нападавший, который сначала бросился на школьников с ножом, а затем поджег дом, где и погиб, был 17-летним.
Напомним, сейчас заведено уголовное дело — следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. На место происшествия выехал прокурор Иркутской области Андрей Ханько — он осмотрел место убийства, а также провел оперативное совещание с участием правоохранителей, органов местного самоуправления и системы профилактики.
В это время в Байкальском городском поселении объявлен трехдневный траур. Губернатор Игорь Кобзев пообещал, что семьям погибших и пострадавших будет оказана всесторонняя поддержка.
Корреспонденту КП-Иркутск удалось связаться с родными, которые раскрыли подробности убийства.