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Подозреваемого в отравлении леопардов в Московском зоопарке задержали

Полицейские задержали подозреваемого в попытке отравить животных в Московском зоопарке. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, задержанным оказались 43-летний мужчина. «Он доставлен в отдел полиции, проводится разбирательство», — написала Волк.

Подозреваемого задержали полицейские Пресненского района Москвы.

Мужчина раскидывал в зоопарке в вольеры животных неизвестные таблетки, сообщала ранее директор зоопарка Светлана Акулова. «На территории Московского зоопарка было совершено отвратительное преступление — попытка отравить наших зверей», — писала она.

Таблетки нашли, когда осматривали вольеры с рысями и леопардом. Что находилось в таблетках — неизвестно, их отдавали на экспертизу. Действия мужчины попали на камеры видеонаблюдения.