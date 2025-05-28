Подозреваемого в отравлении леопардов в Московском зоопарке задержали

По ее словам, задержанным оказались 43-летний мужчина. «Он доставлен в отдел полиции, проводится разбирательство», — написала Волк.
Подозреваемого задержали полицейские Пресненского района Москвы.
Мужчина раскидывал в зоопарке в вольеры животных неизвестные таблетки, сообщала ранее директор зоопарка Светлана Акулова. «На территории Московского зоопарка было совершено отвратительное преступление — попытка отравить наших зверей», — писала она.
Таблетки нашли, когда осматривали вольеры с рысями и леопардом. Что находилось в таблетках — неизвестно, их отдавали на экспертизу. Действия мужчины попали на камеры видеонаблюдения.