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Девочка под Иркутском притворилась мертвой после того, как подросток ударил ее ножом

Одна из девочек по имени Вероника во время поножовщины под Иркутском притворилась мертвой после того, как нападавший ударил ее ножом. Благодаря этому ей удалось спастись. Об этом в среду, 28 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

Одна из девочек по имени Вероника во время поножовщины под Иркутском притворилась мертвой после того, как нападавший ударил ее ножом. Благодаря этому ей удалось спастись. Об этом в среду, 28 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

После того как подросток ушел в другую комнату, Вероника выбежала на улицу и побежала к соседям за помощью. Именно они и вызвали правоохранительные органы.

Другая девочка успела в последний момент выбежать из дома, когда увидела, что мальчик открывает газовый вентиль. При этом дети соврали своим родителям, чтобы те отпустили их на вечеринку, передает Telegram-канал.

После произошедшего местные власти объявили трехдневный траур, а сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сам инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь на 28 мая. 17-летний подросток напился, после чего напал на своих друзей. Он убил четверых детей, еще стольких же ранил. Чтобы скрыть следы преступления, он взорвал дом с помощью газа, в результате чего погиб сам.