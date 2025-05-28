Девочка под Иркутском притворилась мертвой после того, как подросток ударил ее ножом

После произошедшего местные власти объявили трехдневный траур, а сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сам инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь на 28 мая. 17-летний подросток напился, после чего напал на своих друзей. Он убил четверых детей, еще стольких же ранил. Чтобы скрыть следы преступления, он взорвал дом с помощью газа, в результате чего погиб сам.