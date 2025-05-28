Неизвестный пытался отправить зверей в московском зоопарке

Инцидент произошел во время планового осмотра вольеров сотрудниками зоопарка. По словам директора учреждения Светланы Акуловой, в вольерах с рысями и леопардом были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Сразу после этого сотрудники изъяли подозрительные вещества и сообщили о случившемся в полицию. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось отследить действия подозреваемого на территории зоопарка.